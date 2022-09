Nach einem ungemütlichen Start in die Woche bessert sich die Wetterlage in Thüringen in Richtung Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, wird am Donnerstag ein Wechsel aus Sonne und Quellwolken erwartet. Nur am Nachmittag kann es gebietsweise zu einzelnen Schauern kommen, die teils von Graupel und vereinzelten Gewitter begleitet werden. Ein schwacher Wind aus dem Süden sorgt für Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad. Im Bergland wird es etwas kühler, die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad.