In den frühen Dienstagmorgenstunden sind die Straßen Thüringens teils weiterhin glatt. Nach der Glatteiswarnung in ganz Deutschland vom Montag sei weiterhin am Dienstag in Teilen Thüringens Vorsicht geboten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Insbesondere im Kreis Greiz, im Kreis Saalefeld-Rudolstadt und im Saale-Orla-Kreis könne gefrierender Regen am frühen Morgen zur Gefahr werden, so der DWD.