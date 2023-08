Wenige Unwetter-Einsätze in Thüringen

Wetter Wenige Unwetter-Einsätze in Thüringen

In Thüringen hat das Unwetter in der Nacht auf Dienstag nach Einschätzung der Landeseinsatzzentrale keine größeren Schäden angerichtet. Bis auf umgestürzte Bäume seien keine größeren Einsätze bekannt, sagte eine Sprecherin am Dienstagmorgen. Die Einsatzzahlen liegen demnach alle im einstelligen Bereich.

In der Nacht auf Dienstag hatte der DWD eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter für mehrere Landkreise und Städte herausgegeben. Zu den betroffenen Gebieten gehörten unter anderem der Landkreis Sömmerda, Landkreis Weimarer Land, Saale-Holzland-Kreis und die Stadt Weimar. Auch am Dienstag können laut DWD wieder lokale Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen in Thüringen auftreten.