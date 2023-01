Die Menschen in Thüringen müssen sich auf einen windigen bis stürmischen Donnerstag einstellen. Es gibt verbreitet stürmische Böen mit bis zu 75 Kilometern pro Stunde, in den höheren Lagen werde bis zu 85 Kilometer pro Stunde erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Ab dem Nachmittag geht der Wind in den tieferen Lagen auf Windböen um die 55 Kilometer pro Stunde und in den höheren Lagen auf stürmische Böen um die 65 Kilometer pro Stunde zurück und hält die Nacht über an.

Der Donnerstag soll außerdem meist bedeckt werden, zudem wird etwas Regen erwartet. Die Höchstwerte liegen bei acht bis elf Grad, in den höheren Lagen bei vier bis sieben. Auch in der Nacht zum Freitag wird es anfangs bedeckt und es fällt gelegentlich etwas Regen. Die Temperaturen gehen auf acht bis fünf Grad zurück, in den höheren Lagen auf drei Grad.

