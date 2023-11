Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich auf einen windigen Dienstag einstellen. Neben dem frischen Südwestwind sei mit starken bis stürmischen Böen im Tiefland und Sturmböen im Bergland zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit. Auf dem Fichtelberg und dem Brocken sei sogar mit schweren Sturmböen und teilweise mit Orkanböen zu rechnen. Ansonsten soll der Himmel am Dienstag stark bewölkt bleiben, auch vereinzelte Regenschauer werden erwartet. Die Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad.