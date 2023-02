In Thüringen ist am Wochenende der Winter zurückgekehrt. Im Freistaat gab es neue Schneefälle, doch kommende Woche sollen die Temperaturen in tieferen Lagen zumindest tagsüber über null Grad steigen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag sagte. Mit Stand vom Sonntag lagen in Neuhaus am Rennweg im Thüringer Wald nach DWD-Angaben 14 Zentimeter Schnee, an der Schmücke waren es sogar 23 Zentimeter.

In den höheren Berglagen soll es auch in den kommenden Tagen frostig bleiben. In Lagen unter 600 Metern Höhe sollten die Temperaturen über Null steigen, nachts sei aber auch in tieferen Lagen Frost zu erwarten, sagte die Sprecherin. Dadurch könne es gerade in der Nacht zu Montag glatt auf Thüringens Straßen werden.

Schon am Wochenende sorgte das Winterwetter für kleinere Unfälle - meist blieb es bei Blechschäden. Bei Sonneberg kam ein 19-Jähriger vor einem Kreisverkehr am Samstag von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Straßenschild. In einer anderen Straße in Sonneberg wollte ein Fahrer an einem stehenden Auto vorbeifahren und touchierte dabei eine Grundstücksmauer. In Steinach kam eine Autofahrerin in einer Rechtskurve ins Rutschen und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. In Neufang rutschte ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug an einem Anstieg rückwärts in ein Gebüsch.

Thüringenweit gab es nach Angaben der Landespolizeidirektion keine Häufung von Unfällen aufgrund des Wetters.