Mit dem Beginn der Gewittersaison in Thüringen müssen sich wohl vor allem Ostthüringen und das Bergland wieder auf etliche Blitzeinschläge einstellen. Im Durchschnitt der letzten Jahre krachte es besonders häufig im Altenburger Land, im Südosten des Weimarer Landes und im nordwestlichen Saale-Holzland-Kreis, wie das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz am Mittwoch (TLUBN) mitteilte. Am geringsten sei die Gewitteraktivität hingegen in Nordthüringen.