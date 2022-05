Das Himmelfahrtswochenende wird in Thüringen von Wolken überschattet. «Dieses Wochenende wird windig und schauerlich - alles in allem nicht so besonders sommerlich», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Samstag. Sowohl am letzten Mai-Samstag als auch am -Sonntag sei mit maximal 16 bis 17 Grad zu rechnen. Dazu zögen viele Wolken über den Freistaat hinweg, aus denen örtlich immer wieder Regenschauer fallen könnten - «vielleicht ist auch mal ein kurzes Gewitter dabei». Am Samstag sei zudem im Nordosten Thüringens mit kräftigem Wind zu rechnen.