Die Menschen in Thüringen erwartet am Dienstag wechselhaftes Wetter mit einer Mischung aus Regen, Sonne und Wolken. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, soll es in der Früh noch trocken im Freistaat bleiben. Später komme es aber zu Schauern. Auch wenn der Himmel sich meist wolkig zeigt, können sich die Thüringer im Laufe des Tages abschnittsweise auch über etwas Sonne freuen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 23 Grad, im Bergland bis zu 20 Grad.