Für die Menschen in Thüringen wird es am Freitag bewölkt und regnerisch. Der Tag beginnt mit Wolken und etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Zum Nachmittag hin gibt es häufige Schauer. Zudem kann es zu örtlichen Gewittern und Windböen von bis zu 65 Kilometern pro Stunde kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 22 Grad, im Bergland bei 18 Grad.