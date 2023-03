Der erneute Wintereinbruch sorgt für Chaos im Straßenverkehr. Nach Angaben der Polizei kam es in Thüringen aufgrund von Schnee und Glätte in der Nacht zu Mittwoch zu 40 Unfällen auf Landesstraßen und 10 witterungsbedingten Unfällen auf den Autobahnen.

Auch am Mittwoch müssen sich die Menschen in Thüringen örtlich auf Glätte und Schnee einstellen. Am Morgen bleibt es lediglich im Norden von Thüringen trocken, sonst ist weiterhin mit einem leichten Schneefall zu rechen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte. Auch im Laufe des Vormittags ist vom Südwesten her immer wieder mit Schneefällen zu rechnen. Im Bergland sollen laut DWD einige Zentimeter an Neuschnee fallen, in tieferen Lagen sei mit Schneematsch und entsprechender Glätte zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen einem und drei Grad, im Bergland zwischen minus zwei und plus zwei Grad.

Auch in der Nacht zu Donnerstag werden erneute Schneefälle bis in die tiefen Lagen erwartet. Am Morgen soll es nach Angaben des DWD einen raschen Übergang in Regen bis in die Kammlagen geben. Nur im Bergland werden dann noch wenige Zentimeter Neuschnee erwartet.

