Nach der Rückkehr von Schnee und Frost können Ski-Fans am Wochenende im Thüringer Wald wieder dem Wintersport frönen. Dann werden die Lifte in Steinach, Schmiedefeld, Heubach und voraussichtlich auch im Oberhofer Snowpark angeworfen, kündigte der Regionalverbund Thüringer Wald am Donnerstag an. In Steinach startet der Betrieb schon am Freitag ab 17.00 Uhr zum Nachtskifahren. Den Angaben nach sind zudem 35 Winterwanderwege im Thüringer Wald präpariert und drei Rodelhänge geöffnet.

Während an den Skihängen mit Kunstschnee nachgeholfen wird, reicht der Naturschnee in der Region bisher kaum für Langlauf. Allerdings wird am Wochenende weiterer Neuschnee erwartet, so dass sich die Wintersportorte auf das Spuren der Loipen Anfang kommender Woche vorbereiten. Für Langläufer ist derzeit nur die Sportplatzloipe in Schmiedefeld und die Multifunktionsloipe in Masserberg präpariert.

Für die Liftbetreiber war die Saison im Dezember früh gestartet, doch zunächst nur von kurzer Dauer. Das Weihnachts- und Neujahrsgeschäft fiel komplett aus. Seither haben sie sehnsüchtig auf Winterwetter gewartet.

