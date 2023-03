Es gab schon bessere Winter im Thüringer Wald. Nicht nur Weihnachten und zum Jahreswechsel waren Wiesen und Waldwege grün statt weiß. Nun geht die Wintersportsaison auch offiziell zu Ende.

Der Regionalverbund Thüringer Wald blickt auf eine eher durchwachsene Saison für Wintersportfans zurück. Die Langlaufsaison 2022/23 sei mit 56 Tagen nicht nur deutlich kürzer als die früherer Jahre gewesen, teilte eine Verbandssprecherin auf Anfrage mit. Langlauffans hätten sich zumeist auch mit einer dünnen Naturschneedecke begnügen müssen.

"An den meisten Wintersporttagen lag nicht mehr als 25 Zentimeter Naturschnee im Thüringer Wald, weshalb die Streckenpräparierung fürs Langlaufen immer ein Drahtseilakt war", so die Sprecherin. Sogar auf der 916 Meter hohen Schmücke sei die Schneedecke maximal nur 52 Zentimeter dick gewesen. Auch mehreren Alpinskihängen fehlte ausreichend Schnee.

An diesem Wochenende geht die Wintersportsaison im Thüringer Wald offiziell zu Ende. In den vergangenen 13 Jahren hatte es dem Regionalverbund zufolge dort im Durchschnitt für 85 Langlauftage gereicht. In dieser Saison konzentrierten sich die Ski- und Rodelmöglichkeiten im Wesentlichen auf etwa eine Woche in der Vorweihnachtszeit und die Phase zwischen Mitte Januar und den Winterferien. In den vergangenen zwei Wochen hatte es noch einmal regional unterschiedliche Möglichkeiten für den Wintersport gegeben.

Zuletzt waren nur noch vier mit Kunstschnee belegte Skihänge in Betrieb, unter anderem in Oberhof und Steinach. Zum Saisonfinale lockt nach Verbandsangaben am Samstag (14.00) das Teichspringen in der Skiarea Heubach. Bei der Gaudi vor Frühlingsbeginn springen wagemutige Skiläufer über den letzten Schnee in den Beschneiungsteich der Anlage.

Regionalverbund Thüringer Wald