Die Gewerkschaft Verdi will Geschäfte in Thüringen im Winter mit Blick auf explodierende Energiepreise um 19.00 Uhr schließen. Der Handel müsse die Öffnungszeiten, zumindest vorübergehend, auf 7.00 bis 19.00 Uhr begrenzen, teilte die Gewerkschaft am Samstag in einem offenen Brief an die Fraktionen im Thüringer Landtag in Erfurt mit. "Damit könnte in der dunklen Jahreszeit ein wirksamer Beitrag zur Energieeinsparung geleistet werden", heißt es in der gemeinsamen Resolution des Fachbereichsvorstands Handel Thüringen sowie der Tarifkommission Einzelhandel Thüringen und der Tarifkommission Großhandel Thüringen. Die aktuell diskutierten Maßnahmen, im Handelsbereich Werbeschilder und Pylonen nicht mehr zu beleuchten, reiche nicht aus.