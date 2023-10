In Thüringen haben zuletzt deutlich mehr Frauen ein Unternehmen gegründet. Von Januar bis August lag die Zahl der Gründerinnen im Freistaat bei rund 2300 und damit 10,5 Prozent über dem Wert im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Damit war rund ein Drittel der Gründer in Thüringen weiblich.