Angesichts gestiegener Baukosten und verteuerter Baukredite ist in Thüringen die Zahl der erteilten Baugenehmigungen für Wohnungen in diesem Jahr eingebrochen. In den ersten acht Monaten dieses Jahres betrug der Rückgang zum gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres insgesamt etwa 39 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Genehmigt wurde demnach der Bau von 2256 Wohnungen, 1419 weniger als vor einem Jahr. 1684 Wohnungen entstehen in Neubauten, 572 bei der Modernisierung in bestehenden Wohngebäuden.