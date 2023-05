Mit guten Quoten hat sich die ZDF-Krimiserie "Theresa Wolff" schon einen Namen gemacht. Jetzt stehen zu der Reihe aus Thüringen weitere Dreharbeiten an.

Der ZDF-Thüringenkrimi um die Rechtsmedizinerin "Theresa Wolff" geht in die nächsten Runden. Die Dreharbeiten für den fünften und sechsten Fall der in Jena angesiedelten Reihe seien von Juni bis Juli beziehungsweise von September bis Oktober in der Unistadt geplant, sagte Produzentin Tanja Ziegler im Gespräch mit der dpa. "Der vierte Fall "Dreck" wird Anfang nächsten Jahres beim ZDF zu sehen sein", so Ziegler. Der Film werde vorab aber auch in einer Preview bei JenaKultur gezeigt und am 18. Juli auf dem Filmfest Emden laufen.

Am Samstag zeigt das ZDF "Theresa Wolff - Der schönste Tag" (20.15 Uhr). Im dritten Fall beschäftigt der Tod eines Transmanns die Medizinerin. Im Vorfeld der Dreharbeiten sei durchaus über die Frage, ob auch ein Transmann die Figur spielen müsste, diskutiert worden, sagte Ziegler. "Wir haben das Thema intern ausführlich thematisiert und besprochen und uns entschieden, die Rolle mit dem Schauspieler Rafael Gareisen zu besetzen, der sie mit viel Feingefühl gespielt hat." Auch der Regisseur Bruno Grass habe sich mit dem Thema Geschlechtsanpassung intensiv auseinandergesetzt, so Ziegler.

Zuletzt hatte die zweite Folge der Serie dem ZDF 2022 gute Quoten beschert. Damals folgten im Schnitt 5,29 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 21,4 Prozent) Nina Gummich, wie sie in der Rolle der titelgebenden Rechtsmedizinerin auch Ermittlungsarbeit leistet.

