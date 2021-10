Thüringer Grüne mit Ampel-Sondierungen zufrieden

Die Thüringer Grünen haben sich trotz des Verzichts auf ein Tempolimit für Autobahnen mit den Ampel-Sondierungen in Berlin zufrieden gezeigt. Wenn die Richtung auf dem Klimapfad stimme, sei das die Kröte, die geschluckt werden müsse, sagte Landessprecher Bernhard Stengele am Samstag nach einem Treffen der Kreisvorstände des Landesverbandes in Erfurt. «Wir sind grundsätzlich mit dem Papier einverstanden.»

Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP hatten am Freitag ein gemeinsames Papier zum Ergebnis ihrer Sondierungsgespräche vorgelegt und für Koalitionsverhandlungen plädiert. Der SPD-Vorstand votierte noch am Freitag einstimmig für Verhandlungen. Bei den Grünen soll ein Kleiner Parteitag an diesem Sonntag entscheiden, die FDP-Führung folgt dann am Montag.