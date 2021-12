Thüringer HC siegt nach Bundesliga-Pause in Neckarsulm

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben sich nach knapp sechswöchiger Pause in der Bundesliga mit einem Sieg zurückgemeldet. Im letzten Spiel des Jahres, das zugleich das erste nach der WM-Pause war, gewann das Team von Trainer Herbert Müller am Mittwochabend vor 500 zugelassenen Zuschauern bei der Sport-Union Neckarsulm mit 28:26 (17:12). Der THC, für den Lamprini Tsakalou als beste Werferin siebenmal traf, festigte mit nunmehr 13:5 Punkten den dritten Platz.

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben sich nach knapp sechswöchiger Pause in der Bundesliga mit einem Sieg zurückgemeldet. Im letzten Spiel des Jahres, das zugleich das erste nach der WM-Pause war, gewann das Team von Trainer Herbert Müller am Mittwochabend vor 500 zugelassenen Zuschauern bei der Sport-Union Neckarsulm mit 28:26 (17:12). Der THC, für den Lamprini Tsakalou als beste Werferin siebenmal traf, festigte mit nunmehr 13:5 Punkten den dritten Platz.

Die Thüringerinnen überzeugten in der Offensive von Beginn an und setzten sich kurz vor der Pause mit einem 5:1-Lauf erstmals ab. Neckarsulm ließ sich aber nicht beeindrucken und nutzte eine kurze Schwächephase des THC, um bis Mitte der zweiten Halbzeit auf 22:23 zu verkürzen. Eine Wende in dieser Partie blieb jedoch aus, weil sich die Thüringerinnen in der Abwehr deutlich steigerten. Drei Minuten vor Schluss gelang Anika Niederwieser der vorentscheidende Treffer zum 28:24.