Seit fünf Jahren bringt die Kulturtafel Lübeck bedürftige Menschen ins Theater oder Konzert. Mehr als 50.000 Eintrittskarten habe die Tafel seit ihrer Gründung am 2. Mai 2017 bereits an ihre Kulturgäste vermittelt, sagte die Geschäftsführerin Kristine Goddemeyer. Zu den Empfängern zählten Alleinerziehende ebenso wie Rentner oder Arbeitslose. Neuerdings meldeten sich vermehrt Menschen, die durch die Corona-Pandemie ihre Jobs verloren hätten, sagte Goddemeyer.

Gespendet werden die Tickets von Theatern, Museen und Konzertveranstaltern, die nicht verkaufte Eintrittskarten an die Kulturtafel weitergeben. Neben der Vermittlung kostenloser Eintrittskarten an Menschen mit geringem Einkommen hat die Kulturtafel in der Corona-Pandemie auch sogenannte Haustür-Konzerte mit Lübecker Musikern organisiert. Das seien oft bewegende Erlebnisse sowohl für die Zuhörer als auch für die Künstler gewesen, sagte Goddemeyer.