Der Zoo Hoyerswerda freut sich über Nachwuchs bei den Springtamarinen und den Baumstachlern. Je ein Jungtier sei in der vorigen Woche geboren worden, teilte der Zoo am Montag mit. Der kleine Springtamarin, ein Krallenaffe, sei rabenschwarz und klammere sich noch fest an die Mutter. Das Geschlecht des Äffchens sei noch unbekannt. Der Baumstachler ist ein Nagetier, das auch schon mal alleine unterwegs sei. Auch bei ihm steht das Geschlecht noch nicht fest. Es solle bei der nächsten Routine-Untersuchung ermittelt werden.

