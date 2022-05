Auf der kleinen und unbewohnten Insel Beuchel im Neuendorfer Wiek auf Rügen ist ein Kormoransterben festgestellt worden. Ein Amtstierarzt habe mit weiteren Helfern in der Kormorankolonie mehr als 200 verendete oder sterbende Kormorane gefunden, teilte der Landkreis Vorpommern-Rügen am Dienstag in Stralsund mit. Die Ursache für das Kormoransterben sei noch unbekannt. Ein Teil der toten Tiere seien zur Untersuchung zum Rostocker Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei MV gesendet worden. Die restlichen Kadaver werden durch ein Entsorgungsunternehmen abgeholt und entsorgt.