Trauer im Tierpark Ströhen: Das kleine Tigerbaby ist nur 14 Tage alt geworden. «Es wurde gut von seiner Mutter angenommen und machte einen vitalen Eindruck. Deshalb waren wir geschockt, als es am Sonntagmorgen tot im Käfig lag», sagte Tierparkleiter Nils Ismer am Montag. Mit einer pathologischen Untersuchung soll die Todesursache herausgefunden werden. Tigermama Amara hatte den Nachwuchs im Park im Landkreis Diepholz zur Welt gebracht. Sie war vor vier Jahren der letzte Tigernachwuchs in Ströhen. Die Gesamtpopulation der sibirischen Tiger in freier Wildbahn wird den Angaben nach auf 400 bis 450 Tiere geschätzt.

