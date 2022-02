Tierpark Chemnitz wegen Sturms geschlossen

Der Chemnitzer Tierpark bleibt am heutigen Samstag aufgrund des Orkantiefs «Zeynep» geschlossen. Wenn keine größeren Schäden entstehen, wird am Sonntag wieder regulär geöffnet, wie die Stadt mitteilte. Das Wildgatter bleibe jedoch bis einschließlich Montag geschlossen. Die Zoos in Leipzig, Dresden und Hoyerswerda waren am Samstagvormittag trotz Sturms noch geöffnet.

