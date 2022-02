Tierpark wegen Sturms geschlossen: Tropenaquarium offen

Wegen des starken Sturms im Norden bleibt der Hamburger Tierpark Hagenbeck am Donnerstag geschlossen. «Wir möchten jede mögliche Gefahr, die von dem Sturm ausgeht, von unseren Besuchern abwenden», sagte eine Sprecherin am Donnerstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig bleiben Tiere wie etwa Tiger, Löwen, Leoparden, Paviane und Kamtschatkabären aus Sicherheitsgründen zunächst in ihren Stallungen. Das Tropenaquarium bleibe dagegen wie gewohnt geöffnet. Die Entscheidung gelte zunächst nur für den Donnerstag. «Und dann entscheiden wir von Tag zu Tag», sagte die Sprecherin weiter. Im Tropenaquarium (9.00 bis 18.00 Uhr) gilt die 2G-plus-Regelung. Damit haben Genesene und Geimpfte mit einem zusätzlichen negativen Corona-Test Eintritt. Für Geboosterte entfällt der zusätzliche Test.

