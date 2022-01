Tierschutz: Keine Stachelhalsbänder bei Diensthunden

Das Land Bremen unterstützt die neue Bestimmung der Tierschutz-Hundeverordnung. Eine Ausnahmeregelung, wie sie Niedersachsen für die Polizei anstrebt, unterstütze man nicht, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. «Die Diensthunde im Lande Bremen haben sich in der Vergangenheit unbestritten als sehr wertvolle Einsatzmittel erwiesen», sagte Innensenator Ulrich Mäurer. Die sogenannten Schutzhunde der Polizei werden mit Stachelhalsbändern ausgebildet, das ist nun verboten.

Die Hunde hätten in verschiedensten Einsatzlagen und -bereichen die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung unterstützt und gefördert, so dass sie «auch nach meiner Bewertung unverzichtbar sind», ergänzte Mäurer. Dies betreffe sowohl die Fähigkeiten der Spürhunde bei der Suche etwa nach Rauschgift oder Sprengstoff, als auch den beträchtlichen Einsatzwert der Schutzhunde beispielsweise bei gewalttätigen Auseinandersetzungen, wie etwa beim Einsatz gegen gewaltbereite Anhänger rivalisierender Fußballvereine. Der Senator bat daher den Bremer Polizeipräsidenten Dirk Fasse und den Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, Harry Götze, das Diensthundewesen zukünftig ohne den Einsatz von Stachelhalsbändern zu gewährleisten.

«Es ist Zeit, das System der Ausbildung von Polizeihunden grundlegend zu überarbeiten», betonte Mäurer. Der Einsatz von Stachelhalsbändern sei untrennbar mit der weitgehenden Praxis verbunden, Tiere auf dem freien Markt einzukaufen. Diese zugekauften Tiere seien zwar widerstandsfähig und energisch, zeigten aber häufig unerwünschte Verhaltensweisen. Diese seien zu einem nicht unerheblichen Anteil der Grund, weshalb die Vorbesitzer ihren Hund veräußern wollten, hieß es weiter. Die Zucht und Aufzucht von Hunden, müsse, wie in NRW, von der Polizei selbst gewährleistet werden.

Der Landestierschutzverband Niedersachsen verwies darauf, dass eine tierschutzkonforme Ausbildung auf der Grundlage moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse fuße und nicht alleine auf veraltete Dominanzkonzepte setze. «Die Verwendung von Hilfsmitteln, die die Gesundheit und das Leben eines Hundes bedrohen, sind abzulehnen», sagte der Vorsitzende Dieter Ruhnke.

«Uns ist völlig bewusst, dass die Polizei zu jeder Zeit bei Einsätzen handlungsbereit sein muss und wir erkennen an, dass die Änderung der Tierschutz-Hundeverordnung möglicherweise in manchen Bundesländern ein Umdenken erfordert.» Wie die Beispiele Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zeigten, gebe es jedoch alternative tierschutzkonforme Ausbildungsformen - auch für Schutzhunde - und einen erfolgreichen tiergerechten Umgang mit Diensthunden.