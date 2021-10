Tierschutzpreis für engagierte Tierhalter und Ehrenamtler

Für ihr besonderes Engagement in Sachen Tierschutz und artgerechte Tierhaltung sind in diesem Jahr acht Bewerber mit dem Thüringer Tierschutzpreis ausgezeichnet worden. Wie das Sozialministerium mitteilte, hatte es insgesamt 24 Vorschläge gegeben. «Unsere Preisträgerinnen und Preisträger setzen sich in außerordentlichem Maße für das Wohlergehen unserer Mitlebewesen ein», lobte Sozialministerin Heike Werner (Linke).

Der mit insgesamt 6000 Euro dotierte Preis ging im Bereich «karitativer Tierschutz» an drei Thüringerinnen. Jutta Strobel wurde für ihr langjähriges Engagement im Tierschutz in Arnstadt ausgezeichnet. Auch Angelika Lange habe sich den Preis für ihre überaus engagierte Arbeit im Tierschutzverein Gera und Umgebung verdient. Nicole Stephan leiste seit Jahren aus Themar herausragenden Einsatz für den Tierschutz in der Region Südthüringen.

Im Bereich «der artgerechten Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere» wurden das Landgut Weimar Bio GmbH und die Ervema agrar Gesellschaft Wöhlsdorf mbH für ihre besonders tiergerechte Haltung von Milchkühen ausgezeichnet; der Geraer Geflügelhof Biowaren-Meister für eine besonders tiergerechte Haltung von Legehennen und Bruderhähnen.

In diesem Jahr erfolgt zusätzlich eine Preisverleihung für die Etablierung von Alternativen zu Tierversuchen. Dieser Preis wird alle zwei Jahre vergeben und ist zusätzlich mit maximal 6000 Euro dotiert.

Für die Entwicklung eines Zellmodells zur Erforschung einer neurologischen Erkrankung sowie die Anwendung und Weiterentwicklung verschiedener tierversuchsfreier Methoden in der Krebsforschung wurde René Thierbach von der Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU) ausgewählt. Der Jenaer Christian Kosan habe sich für die Anwendung und Erforschung eines Zellkultursystems als Alternative zum Tierversuch zur Untersuchung der Blutbildung den Preis verdient.