Die Tischtennis-Damen vom deutschen Meister TTC Berlin Eastside haben die vorletzte Hürde zur Titelverteidigung genommen. Im Halbfinale-Rückspiel bezwang das Team von Trainerin Irina Palina am Montag den ESV Weil mit 6:2. Bereits im Hinspiel hatten die Titelverteidigerinnen das Team aus Südbaden mit 6:2 bezwungen. Im Endspiel trifft Eastside auf den den TSV Langstadt, der sich mit 6:4 und 5:5 gegen den SV DJK Kolbermoor durchgesetzt hatte. Die Finalspiele finden zwischen dem 22. und 30. April statt.

Schon nach den beiden Doppeln mit Siegen der Eastsides-Duos Shan Xiaona/Nina Mittelham und Yaping Ding/Sabina Surjan stellten die Berlinerinnen die Weichen für den Einzug in das Endspiel. In der ersten Einzelrunde gewannen Nina Mittelham, Ding Yaping und Sabina Surjan ihre Partien, nur Britt Eerland verlor mit 2:3 gegen Izabella Lupulescu. Damit lag Eastside mit 5:1 in Führung und konnte das Halbfinale nicht mehr verlieren.

Mit nachlassender Spannung verlor Nina Mittelham zwar das folgende Spitzen-Einzel gegen Lupulescu mit 0:3, aber Britt Eerland gewann danach den sechsten Punkt für Eastside mit 3:1 gegen Ievgeniia Sozoniuk.

Das erklärte aktuelle Saisonziel des TTC ist der achte Meistertitel seit 2014, den das Team bis auf die Ausnahme von 2018, als man im Halbfinale am späteren Champion Kolbermoor gescheitert war, Jahr für Jahr gewonnen hatte. Im laufenden Spieljahr ist nach Niederlagen der Hauptstadt-Frauen im nationalen Pokal und im Champions League-Finale die Meisterschaft die letzte Titelchance für Eastside.