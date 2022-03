Die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside haben die Hauptrunde der Tischtennis-Bundesliga als Erster beendet und gehen als topgesetztes Team in die Meisterschafts-Playoffs. Am Doppel-Spieltag am Wochenende machten die Hauptstädterinnen mit dem 6:3-Auswärtssieg gegen TTC 1946 Weinheim bereits am Samstag die Pole Position klar, da Verfolger TSV Langstadt beim Remis gegen Schwabhausen die Punkte teilen musste.

Die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside haben die Hauptrunde der Tischtennis-Bundesliga als Erster beendet und gehen als topgesetztes Team in die Meisterschafts-Playoffs. Am Doppel-Spieltag am Wochenende machten die Hauptstädterinnen mit dem 6:3-Auswärtssieg gegen TTC 1946 Weinheim bereits am Samstag die Pole Position klar, da Verfolger TSV Langstadt beim Remis gegen Schwabhausen die Punkte teilen musste.

Durch den Punktverlust von Langstadt konnte Eastside die erste Saisonniederlage beim 2:6 in Langstadt am Sonntag verschmerzen. Das Topduell bestritt Eastside ohne ihre Top-Spielerinnen Xiaona Shan, Nina Mittelham und Brit Eerland. In der Tabelle blieben die Berlinerinnen mit 25:3 Punkten Erster, gefolgt von Langstadt mit 23:5 Zählern. Beide Teams sind damit für das Playoff-Halbfinale gesetzt. Ihre Gegner werden in den Viertelfinals zwischen den Vierten (Weil) und Fünften (Kolbermoor) sowie den Dritten (Schwabhausen) und Sechsten (Weinheim oder Böblingen) der Hauptrunde ermittelt.