Der siebenmalige deutsche Tischtennis-Meister TTC Berlin Eastside will im ersten Finale bei Endspiel-Neuling TSV Langstadt den Grundstein für den nächsten Titel legen. Erwartet wird, dass am Sonntag (14.00 Uhr) die zuletzt in den Einzeln pausierende Shan Xiaona wieder voll einsteigt. Außerdem werden wohl Nina Mittelham, Britt Eerland und Yaping Ding oder Sabina Surjan an die Platte gehen.

Für Langstadt dürften die Ex-Berlinerinnen Petrissa Solja, Tanja Krämer, Chantal Mantz sowie Franziska Schreiner zur Kelle greifen. Langstadt setzt bei seiner Final-Premiere auf die Atmosphäre in der eigenen Halle. Eastside, dass nach den verpassten Siegen im Pokal und in der Champions League das avisierte Triple verpasst hat, ist aber Favorit.

Eastside hatte sich im Halbfinale gegen den ESV Weil, Langstadt gegen DJK Kolbermoor durchgesetzt. In der Bundesliga-Hauptrunde war Eastside Erster (25:3 Punkte), Langstadt (23:5 Punkten) Zweiter geworden. Das zweite Spiel der Finalserie findet am 30. April in Berlin statt. Eine möglicherweise notwendige dritte Partie ist für den 1. Mai ebenfalls in Berlin angesetzt.