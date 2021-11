Tobias Hans führt Saar-CDU in Wahlkampf

Die Saar-CDU hat Ministerpräsident Tobias Hans zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 27. März 2022 gewählt. Hans erhielt am Freitagabend auf einer Landesvertreterversammlung in Saarbrücken 289 von 301 Stimmen, das entspricht 96,6 Prozent. Es gab zehn Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Hans hatte die Partei zuvor auf den Wahlkampf eingeschworen. Nach dem schlechten Abschneiden der CDU Bundestagswahl stehe die Saarlandwahl «unter anderen Vorzeichen». Hans betonte die Erfolge der Landesregierung unter seiner Führung. In seiner knapp einstündigen Rede stellte er die Themen Heimat und Sicherheit in den Mittelpunkt.

Die SPD im Saarland wählte fast zeitgleich Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 27. März 2022. Das Saarland wird seit 2012 von einer großen Koalition unter Führung der CDU regiert. Im Land stellt die CDU seit 1999 den Ministerpräsidenten.