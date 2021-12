Tödlicher Autounfall zwischen Bandenitz und Hagenow

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall zwischen Bandenitz und Hagenow ist ein Autofahrer ums Leben gekommen und ein weiterer lebensbedrohlich verletzt worden. Der Wagen eines 39-Jährigen war aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und dort in das andere Auto gekracht, wie die Polizei mitteilte. Dessen 35 Jahre alter Fahrer überlebte mit schwersten Verletzungen, der Unfallverursacher starb noch vor Ort. Die Bundesstraße 321 musste an der Unfallstelle für vier Stunden gesperrt werden.

