Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Tödlicher Unfall in Harsewinkel: Auto gerät in Brand

Tödlicher Unfall in Harsewinkel: Auto gerät in Brand

Bei einem Verkehrsunfall in Harsewinkel bei Gütersloh ist in der Nacht zu Mittwoch ein Autofahrer gestorben. Laut ersten Ermittlungen der Polizei touchierte das Auto des noch nicht identifizierten Fahrers eine Verkehrsinsel. Anschließend prallte das Fahrzeug laut Mitteilung frontal gegen einen Baum und geriet stark zerstört in Brand. Das Auto wurde sichergestellt. Ein Gutachter soll im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld die Unfallursache ermitteln.

Bei einem Verkehrsunfall in Harsewinkel bei Gütersloh ist in der Nacht zu Mittwoch ein Autofahrer gestorben. Laut ersten Ermittlungen der Polizei touchierte das Auto des noch nicht identifizierten Fahrers eine Verkehrsinsel. Anschließend prallte das Fahrzeug laut Mitteilung frontal gegen einen Baum und geriet stark zerstört in Brand. Das Auto wurde sichergestellt. Ein Gutachter soll im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld die Unfallursache ermitteln.