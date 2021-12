Tonnenschwere Trommeln mit Kupferkabel in Halle gestohlen

Von einer Baustelle am Universitätsklinikum in Halle haben Unbekannte vier tonnenschwere Trommeln mit Kupferkabel gestohlen. Jede dieser Trommeln sei etwa zwei Meter hoch und wiege rund zwei Tonnen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Höhe des Schadens werde mit schätzungsweise 15.000 Euro beziffert. Die Diebe müssen ersten Ermittlungen zufolge zwischen Dienstagnachmittag und Samstagmorgen auf das Gelände gekommen sein.

