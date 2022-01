Im Wetteraukreis ist tonnenweise Bauschutt illegal entsorgt worden. Die Täter hätten das Tor an einem ehemaligen Bunkergelände in Ober-Mörlen aufgebrochen und seien vermutlich mit mehreren Lastwagen eingefahren, teilte die Polizei in Gießen am Mittwoch mit. Dort lagerten sie mehrere Hundert Kubikmeter des verschmutzten Schutts ab. Die Polizei geht davon aus, dass die bislang unbekannten Täter an mehreren Tagen zwischen Ende Dezember und Mitte Januar tätig gewesen waren, um möglichst nicht aufzufallen.

