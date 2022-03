Werders Ömer Toprak geht in die Halbzeit. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Toprak: In drei Wochen mit Berater über Vertrag reden

Ömer Toprak will sich durch seinen auslaufenden Vertrag bei Werder Bremen nicht um die Konzentration im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga bringen lassen. «Für mich läuft das aktuell im Hintergrund. Ich rede davon, dass wir uns nicht ablenken lassen sollen, also konzentriere auch ich mich nur auf Fußball», sagte der Verteidiger dem «Kicker». Er rede grundsätzlich sehr viel mit den beiden Verantwortlichen, Clemens Fritz und Frank Baumann. «Ich habe mir noch keine Deadline gesetzt. In drei Wochen ist eine Länderspielpause. Dann werde ich sicher mal mit meinem Berater sprechen. Aktuell ist das noch nicht der Fall.»

