Tote bei Brand in Bad Salzuflen war Wohnungsbewohnerin

Etwas mehr als eine Woche nach einem Brand in Bad Salzuflen (Kreis Lippe) ist die Identität des in einer Wohnung gefundenen Todesopfers geklärt. «Durch einen DNA-Abgleich konnte nun festgestellt werden, dass es sich bei der Toten um die 59-jährige Bewohnerin handelt», teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau sei infolge des Feuers gestorben. Die Ursache des Brandes lasse sich nicht eindeutig feststellen - ein fahrlässiger Umgang mit Feuer oder auch ein technischer Defekt seien möglich. Ein Fremdverschulden schließe man aus. In der Wohnung hatte es am 2. Oktober gebrannt.

