Tote nach Wohnungsbrand in Alsdorf identifiziert

Bei der in einer Brandwohnung in Alsdorf bei Aachen entdeckten Toten handelt es sich um die 61 Jahre alte Bewohnerin. Die Ursache des Feuers am Sonntagmorgen sei weiter unklar, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem werde ermittelt, wie die Frau ums Leben kam. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Leiche bei den Löscharbeiten gefunden.

