Toter Säugling in Dresden gefunden

In einem Dresdner Waldstück ist am Montag ein toter Säugling gefunden worden. Mit Spurensicherung und Befragung der Anwohner sei begonnen worden, teilte die Polizei am späten Nachmittag mit. Zudem habe die Rechtsmedizin ihre Untersuchungen begonnen. Ein Passant habe die Leiche gefunden und die Beamten verständigt. «Aus ermittlungstaktischen Gründen sind derzeit keine weiteren Angaben möglich», hieß es in der Mitteilung.

