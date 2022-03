Campingplatzbetreiber und Tourismusbranche in Brandenburg erwarten eine gute Saison. «Die Buchungslage für den Sommer sieht schon sehr gut aus, denn das Angebot passt zu den Bedürfnissen der Gäste», sagt Mathias Knospe, Leiter für Marken- und Marketingmanagement von der Tourismus-Marketing Gesellschaft Brandenburg (TMB). Inhaber von Campingplätzen im Süden und Osten des Landes sowie in Potsdam bestätigten eine gute Zahl an Buchungen zum Saisonstart. Begehrt seien vor allem Himmelfahrt und Pfingsten, wie Campingplatzbetreiber am Deulowitzer See, am Schwervenzsee, am Senftenberger See und am Templiner See in Potsdam übereinstimmend berichten.

Campingplatzbetreiber und Tourismusbranche in Brandenburg erwarten eine gute Saison. «Die Buchungslage für den Sommer sieht schon sehr gut aus, denn das Angebot passt zu den Bedürfnissen der Gäste», sagt Mathias Knospe, Leiter für Marken- und Marketingmanagement von der Tourismus-Marketing Gesellschaft Brandenburg (TMB). Inhaber von Campingplätzen im Süden und Osten des Landes sowie in Potsdam bestätigten eine gute Zahl an Buchungen zum Saisonstart. Begehrt seien vor allem Himmelfahrt und Pfingsten, wie Campingplatzbetreiber am Deulowitzer See, am Schwervenzsee, am Senftenberger See und am Templiner See in Potsdam übereinstimmend berichten.

Im zweiten Pandemie-Jahr haben nach einem Hoch 2020 weniger Menschen auf Campingplätzen in Brandenburg übernachtet. Nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg wurde 2021 mit insgesamt 1,4 Millionen Übernachtungen ein Rückgang um rund 11,6 Prozent verzeichnet im Vergleich zu 2020. Mit 403.000 Gästen besuchten 2021 damit 13,5 Prozent weniger Menschen die Brandenburger Campingplätze. 2020 waren es 1,5 Millionen Übernachtungen, 2019 rund 1,4 Millionen.

Zahlreiche Campingplätze setzen auf Nachhaltigkeit und achten zudem auf den Wasserverbrauch. Laut Tourismus Marketing Gesellschaft Brandenburg haben viele Plätze eine Qualitätsauszeichnung. «Umwelt- und Naturschutz liegen den Betreibern dabei häufig besonders am Herzen», weiß Marketingleiter Knospe: 13 Plätze hätten bereits ein «EcoCamp-Zertifikat», viele weitere investierten in Nachhaltigkeit.