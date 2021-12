Towers-Coach nach Niederlage: «In keinster Weise bereit»

Die Hamburg Towers haben sich zum Ärger von Trainer Pedro Calles im Basketball-Eurocup erneut als Punktelieferant erwiesen. Mit Blick auf das klare 71:87 (33:47) am Mittwochabend bei dem zuvor sieglosen Team von Slask Wroclaw in Polen und der damit einhergehenden fünften Niederlage im sechsten Spiel kritisierte der Spanier sein Team mit deutlichen Worten. «Wir haben ihre Verteidigung nicht aggressiv genug attackiert, waren in der Zone nicht aktiv genug und konnten daher auch keine Fouls ziehen. Wir waren in keinster Weise bereit», sagte der 38-Jährige.

Dabei hatte es der Bundesliga-Vierte nach der Pause geschafft, den zuvor klaren Rückstand zwischenzeitlich auf sechs Punkte zu verkürzen. Zu mehr aber sollt es nicht reichen. «Dann haben sie eine Auszeit genommen und kamen deutlich physischer zurück. Da haben wir nicht dagegengehalten, und von da an ging nicht mehr viel», räumte Towers-Profi Max DiLeo ein.

In der Gruppe A liegen die Towers auf dem neunten und damit vorletzten Platz. Dass sich die Hanseaten angesichts des kommenden Gegners verbessern können, scheint unwahrscheinlich. Gegner am 15. Dezember in der Inselparkhalle ist Spitzenreiter Lokomotiv Kuban Krasnodar aus Russland. Die gute Nachricht für die Hamburger: Für die Partie sind bis zu 2700 Zuschauer zugelassen.