Towers-Coach vor Pokal-Premiere: Defensivfehler abschalten

Nach den beiden Niederlagen in der Basketball-Bundesliga wollen die Hamburg Towers bei ihrer Premiere im BBL-Pokalwettbewerb zurück in die Erfolgsspur finden. Vor der Achtelfinal-Partie am Dienstag (19.00 Uhr) bei Medi Bayreuth ruft Trainer Pedro Calles sein Team auf, «die speziellen Gegebenheiten im Pokal auszublenden». Wichtig ist dem Coach eine Leistungssteigerung.

Nach den beiden Niederlagen in der Basketball-Bundesliga wollen die Hamburg Towers bei ihrer Premiere im BBL-Pokalwettbewerb zurück in die Erfolgsspur finden. Vor der Achtelfinal-Partie am Dienstag (19.00 Uhr) bei Medi Bayreuth ruft Trainer Pedro Calles sein Team auf, «die speziellen Gegebenheiten im Pokal auszublenden». Wichtig ist dem Coach eine Leistungssteigerung.

In Bayreuth werden die Hanseaten auf Terry Allen treffen, der vor der Saison von den Towers zum Ligakonkurrenten wechselte. Dessen Nachfolger Seth Hinrichs verriet: «Als ich nach Europa gekommen bin, habe ich die Faszination von Pokalspielen nicht verstanden. Das musste ich erst mal lernen.»

Um in Bayreuth erfolgreich zu sein, muss die Defensive der Hamburger besser agieren. «Es waren bisher individuelle Fehler, die uns geschadet haben. Um diese abzuschalten, müssen wir als Team besser kommunizieren», sagte Calles.