Towers gelingt erster Bundesliga-Heimsieg vor Fans

Die Hamburg Towers haben zum ersten Mal in ihrer Bundesliga-Historie ein Heimspiel vor Zuschauern gewonnen. Am Sonntag besiegte die Mannschaft von Trainer Pedro Calles vor 2235 Fans in der heimischen Halle Medi Bayreuth mit 77:70 (40:35). Es war der zweite Erfolg der Hamburger im vierten Saisonspiel. Bester Werfer war Robin Christen, der 22 Punkte erzielte.

Den Hanseaten war ein Start nach Maß gelungen. Nach knapp fünf Minuten führten der Gastgeber bereits mit 16:4, büßten danach aber über eine längere Phase ihre Treffersicherheit ein. Allerdings vermochte Bayreuth die Schwäche der Towers bis zur Pause nicht zu nutzen.

Nach knapp 90 Sekunden in der zweiten Halbzeit war der Vorsprung aber aufgebraucht. Es entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die Führung einige Male wechselte. In der hektischen Schlussphase brachte Christen sein Team mit zwei verwandelten Freiwürfen schließlich auf die Siegerstraße.

Bereits am Dienstag (19.30 Uhr) steht für die Towers die Premiere im Europacup an. Zu Gast ist Partizan Nis Belgrad.