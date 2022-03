Mit Ski-Gaudi ist am Sonntag im Thüringer Wald die Wintersaison beendet worden. Zum kalendarischen Frühlingsanfang am Sonntag sprangen mutige Skifahrer in Heubach (Kreis Hildburghausen) über eine mit Schnee aufgeschüttete Rampe in den Beschneiungsteich. Bei Wassertemperaturen von vier Grad gab es für die Teichspringer auch Neoprenanzüge.

Im Thüringer Wald ging damit eine sehr gute Wintersportsaison zu Ende. Mit fast 100 alpinen Wintersport- und 84 Langlauftagen boten sich Ski- und Rodelfans laut dem Regionalverbund Thüringer Wald beste Bedingungen. Die Lifte seien seit Anfang Dezember mit wenigen Unterbrechungen durchgängig in Betrieb gewesen. Zum Abschluss der Saison an diesem Wochenende drehten sich die Lifte noch einmal in Oberhof, Siegmundsburg und Steinach.

Bei blauem Himmel und Sonnenschein gehe es nun aber auch den Schneeresten in den Kammlagen des Thüringer Waldes an den Kragen, sagte Thomas Hain, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. «Es hat schon was von Frühling, wenn auch noch ein unangenehmer Südostwind es etwas kühler macht.» In der kommenden Woche bleibe es bei Sonnenschein und im Tiefland bei Temperaturen um die 15 Grad. In den Nächten sei noch mit leichtem Frost zu rechnen.

Auch in den nächsten Tagen sind laut DWD keine Niederschläge zu erwarten. Da es schon sehr lange nicht richtig geregnet habe, seien die Böden bereits sehr trocken, sagte Hain. Das erhöhe die Waldbrandgefahr. Derzeit herrscht in den meisten Forstämtern die Gefahrenstufe drei. Sie hat noch rein informativen Charakter. Ab Gefahrenstufe vier sind punktuelle Waldsperrungen möglich.