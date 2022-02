Traditionsschiff «Dresden» in Rostock öffnet ab Samstag

Das Schifffahrtsmuseum Rostock öffnet am Samstag auf dem Traditionsschiff «Dresden» wieder seine Türen für Besucher. «Die Zeit der Schließung wurde genutzt, um die energetische Sanierung des Schiffes weiterzuführen», hieß es in einer Mitteilung des Museums vom Dienstag. An Bord des ehemaligen Frachtschiffs im IGA-Park gelte die 2G-plus-Regel: also Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene; sofern keine Auffrischungsimpfung erfolgt oder die Grundimmunisierung frisch ist, ist zusätzlich ein negativer Test nötig.

Auch bei der Umgestaltung der neuen Dauerausstellung im untersten Deck sei man ein großes Stück vorangekommen, hieß es. Ab Mai erwarte die Besucher zudem die neue Sonderausstellung zum Thema Tiefsee mit Tierexponaten, historischen Objekten und Unterwasserfahrzeugen.