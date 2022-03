Trainer-Start für Mario Basler bei Osnabrücker Club

Der frühere Fußball-Nationalspieler Mario Basler hat am Dienstagabend zum ersten Mal das Training des Kreisliga-Clubs SC Türkgücü Osnabrück geleitet. Der 53-Jährige übernahm diesen Posten wegen einer verlorenen Wette. «Das hat für mich auch ein bisschen einen Spaßcharakter», sagte Basler bereits am Montagabend bei seiner Vorstellung, die auch im Internet übertragen wurde. Eigentlich habe er nicht vorgehabt, nochmal als Trainer zu arbeiten.

Der frühere Spieler von Bayern München und Werder Bremen lieferte zum Einstand ein paar Sprüche («Wenn die Jungs mich aufregen, dann kann es auch mal eine Trainingsform ohne Ball geben») und möchte seiner Mannschaft nun so viel wie möglich von seinem Wissen und seiner Erfahrung mitzugeben. «Wenn's die Knochen mitmachen», scherzte der Europameister von 1996. Vielleicht könne der Tabellenzweite den erhofften Aufstieg in die Bezirksliga mit seiner Unterstützung erreichen. Geplant sei zunächst, dass er die Mannschaft gemeinsam mit dem aktuellen Coach Ali Ucar bis zum Ende der Saison übernehme.

Zur Annahme des Trainerpostens kam es nach einer Partie Squash - Basler verlor dabei gegen einen Mitglied des SC Türkgücü Osnabrück. Für diesen Fall hatte sich der Ex-Nationalspieler zuvor bereit erklärt, den Aufstiegskandidaten der Kreisliga C zu trainieren. «Das war eine Wette, von der ich eigentlich gedacht hätte, dass ich sie gewinne», sagte der frühere Profi von Werder Bremen, Bayern München und dem 1. FC Kaiserslautern am Montag. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere trainierte Basler bereits Jahn Regensburg, Eintracht Trier, Wacker Burghausen und Rot-Weiß Oberhausen. Der gebürtige Pfälzer lebt seit mehreren Jahren in Osnabrück.