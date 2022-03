Der Schotte Mark Fotheringham wird Assistenz-Trainer von Felix Magath beim abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. «Ich habe bei der Auswahl vor allem darauf Wert gelegt, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, der im Gegensatz zu mir noch etwas jünger ist», sagte der 68 Jahre alte Magath über den 38-Jährigen. Er denke, dass Fotheringham noch näher an der Befindlichkeit der Spieler dran sei als er.

Der Schotte Mark Fotheringham wird Assistenz-Trainer von Felix Magath beim abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. «Ich habe bei der Auswahl vor allem darauf Wert gelegt, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, der im Gegensatz zu mir noch etwas jünger ist», sagte der 68 Jahre alte Magath über den 38-Jährigen. Er denke, dass Fotheringham noch näher an der Befindlichkeit der Spieler dran sei als er.

Der Schotte, der in der Saison 2005/2006 für den SC Freiburg auflief, war 2014 beim FC Fulham als Spieler unter Magath aktiv. Als Co-Trainer arbeitete er unter anderem beim Karlsruher SC und dem FC Ingolstadt mit Tomas Oral. «Er spricht also perfekt Deutsch. Da gibt es keine Verständigungsschwierigkeiten. Höchstens mit Englisch könnte es problematisch werden», sagt Magath scherzhaft mit Blick auf den schottischen Dialekt. Das erste Spiel der Hertha unter Magath steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim an.