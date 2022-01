Transporter rast gegen Streufahrzeug: A19 gesperrt

Bei einem Unfall mit einem Streufahrzeug sind auf der Autobahn 19 Berlin-Rostock zwei Menschen verletzt worden. Die Autobahn war deshalb längere Zeit gesperrt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, ereignete sich der Unfall am Sonntag zwischen Krakow am See und Güstrow. Nach ersten Ermittlungen fuhr der 41 Jahre alte Fahrer eines Transporters ungebremst auf das Räum- und Streufahrzeug auf. Dabei wurden der 41-Jährige und sein 32 Jahre alter Beifahrer so schwer verletzt, dass sie per Hubschrauber in ein Krankenhaus kamen. Der 63 Jahre alte Fahrer des Winterdienstes blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Warum der Fahrer des Transporters vor dem Aufprall nicht mehr bremste, soll noch ermittelt werden. Die A19 war Richtung Norden vier Stunden gesperrt.