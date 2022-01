Traumtor und Elfer: Waldhof unterliegt BVB II

Der SV Waldhof Mannheim ist mit einer Niederlage in die Restsaison der 3. Fußball-Liga gestartet. Das Team von Trainer Patrick Glöckner unterlag Borussia Dortmund II am Montagabend nach langer Führung und durch späte Gegentore noch mit 1:3 (1:0). Marc Schnatterer hatte in der 9. Minute das 1:0 für den Waldhof erzielt, Dominik Martinovic kurz vor der Pause zwei Chancen ausgelassen. Nach dem Ausgleich durch Ole Pohlmann (73.) drehten Immanuel Pherai mit einem traumhaften Schuss aus über 40 Metern (90.) und Tobias Raschl per Elfmeter (90.+4) die Partie zugunsten der Gäste. In der Tabelle liegen die Mannheimer mit 34 Punkten aus 21 Spielen auf Platz fünf.

