Ein Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall im oberbayerischen Waging am See ums Leben gekommen, ein anderer schwebt in Lebensgefahr. Ein 37-Jähriger war mit seinem Auto am frühen Freitag in dem Ort im Landkreis Traunstein in den Gegenverkehr gekommen und stieß mit einem anderen Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der 59-Jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt so schwere Verletzungen, dass er sofort starb. Der Unfallfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Warum der 37-Jährige in den Gegenverkehr kam, war unklar.

